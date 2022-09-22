إيطاليا: 60 وفاة جديدة بكوفيد و22527 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية حول الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الخميس (22 أيلول/سبتمبر) تسجيل 60 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و22 ألفا و527 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في إيطاليا إلى 176 ألفا و775 وفاة.

الوفيات المعلنة أمس الاربعاء كانت 46 وفاة والإصابات 21 ألفا و190 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة، تواصلت وتيرة التراجع في عدد مرضى وحدات العناية الفائقة (8 مرضى أقل) ليبلغ اليوم 138 مريضا، وكذلك في حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (66 مريضا أقل) لتبلغ إجمالا 3 آلاف و350.

الحصيلة الاجمالية للمتعافين منذ تفشي الوباء تبلغ اليوم 21 مليونا و651 ألفا و859، بعد تسجيل 22 ألفا و835 حالة شفاء بين أمس واليوم.

الاصابات التراكمية بالفيروس في إيطاليا، بما فيها حالات التعافي والضحايا والحالات الإيجابية الراهنة، تقدر اليوم بـ22 مليونا و241 ألفا و369.