فون دير لاين: عصر الوقود الأحفوري الروسي على وشك الانتهاء في أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين إلى أن “كل كيلوواط / ساعة من الكهرباء تولدها أوروبا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية أو الهيدروجين الأخضر ليست جيدة فقط للمناخ”، بل “تجعلنا أيضًا أقل اعتمادًا على الوقود الأحفوري”.

وقالت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي، في خطاب ألقته الخميس في جامعة برينستون الامريكية بولاية نيوجيرسي، في إشارة إلى اتهامات بروكسل للكرملين باستخدام موارد الطاقة كسلاح في حربها على أوكرانيا، “عصر (الاعتماد على) الوقود الأحفوري الروسي في أوروبا على وشك الانتهاء”.

وقالت إن “ابتزاز” الرئيس فلاديمير بوتين، الذي “يفضل حرق الغاز على بيعه لنا”، أفضى إلى “نتائج عكسية تمامًا” لتلك المرجوة، فـ”لقد وحدنا الابتزاز: سينهي الاتحاد الأوروبي اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي”.

كما تحدثت فون دير لاين عن “صداقة بلا حدود” أعلنتها روسيا والصين مطلع هذا العام، وعلى الرغم من ظهور تصدعات في الأيام الأخيرة، إلا أن كلتاهما تواصلان السعي إلى رؤية مختلفة جذريًا للمستقبل” عن الدول الغربية. وأضافت “أعتقد أنه يجب أن نأخذ هذا التحدي على محمل الجد”.