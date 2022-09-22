فون دير لاين: لا لتبعية مواد خام جديدة مع الصين بعد تبعية الطاقة مع روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تجنب الانتقال من “الاعتماد القديم” على روسيا للوقود الأحفوري إلى “اعتماد جديد” على الصين للحصول على المواد الخام ومستخلصات الأتربة النادرة الضرورية للانتقال البيئي والرقمي.

وأشارت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي في خطاب ألقته الخميس في جامعة برينستون الامريكية، إلى أن الانتقال البيئي والرقمي “سيزيدان بشكل كبير من حاجتنا إلى المواد الخام: الليثيوم للبطاريات، والسيليكون لأشباه الموصلات، والأتربة النادرة لإنتاج مغناطيس للسيارات الكهربائية وتوربينات الرياح. ويمكن أن يتضاعف الطلب على هذه السلع خلال عام 2030”.

وقالت فون دير لاين “الخبر السار هو أن الثورة الخضراء تتقدم، والأخبار غير السارة هي أن دولة واحدة تهيمن على السوق. فمن بين 30 مادة خام رئيسية، يتم استخراج 10 منها اليوم بشكل رئيسي في الصين، والتي تتحكم أيضًا في المعالجات: حوالي 90% بالنسبة لعناصر التربة النادرة و60% لليثيوم”.

وأعادت رئيس المفوضية التأكيد على أنه “لا ينبغي أن نستبدل التبعية القديمة بأخرى جديدة: يجب أن نبني روابط جديدة مع الديمقراطيات الموثوقة حول العالم”.