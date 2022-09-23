إيطاليا: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7٪ عام 2021

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلطت احصائية أجريت في إيطاليا، الضوء على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7٪ لعام 2021، خلافا للتقديرات التي كانت أقل من ذلك.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير، الجمعة، إن “في عام 2021، بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق آنذاك، 1,782,050 مليون يورو، مع تعديل بزيادة قدرها 6,614 مليون يورو مقارنة بتقديرات سابقة”، بينما “تمت مراجعة مستوى الناتج المحلي الإجمالي صعودًا لعام 2020، وبمقدار 3660 مليون يورو”.

وذكر البيان، أن “في عام 2021، كان معدل التغيير في حجم الناتج المحلي الإجمالي يعادل زيادة بنسبة 6.7٪، مع مراجعة تصاعدية قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات شهر نيسان/أبريل للعام ذاته”، لكن “بناءً على المعطيات الجديدة، فقد انخفض حجمه بنسبة 9٪ في عام 2020، دون تغيير عن تقديرات الشهر ذاته”.

وأشار بيان (إستات) إلى أن “عام 2021، شهد زيادة في كل من حجم الاستثمارات الثابتة الإجمالية بنسبة 16.5٪، الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 4.2٪، صادرات السلع والخدمات بنسبة 13.4٪، والواردات بنسبة 14.7٪”.