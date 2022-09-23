ميلوني تتعهد بعدم تجديد اتفاقية الحزام والطريق مع الصين حال قيادتها للحكومة المقبلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تعهدت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني القومي جورجا ميلوني بأنها لن تجدد اتفاقية مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة جوزيبي كونتي الأولى (تحالف حركة خمس نجوم-حزب الرابطة) في عام 2019 مع الصين بشأن الانضمام لمبادرة مشروع (الحزام والطريق) الضخم للبنى التحتية البحرية والبرية للربط بين القارات.

ورأت ميلوني، الأقرب لرئاسة الحكومة القادمة حسبما تفيد استطلاعات نوايا التصويت، في مقابلة مع وكالة الانباء المركزية التايوانية (CNA) أن انضمام إيطاليا للمبادرة “خطأً كبيراً”. وقالت “إذا وجدت نفسي مضطرة للتوقيع على تجديد تلك المذكرة صباح الغد، سيصعب علي الحصول على مبررات سياسية”.

وشددت ميلوني على أنه في حالة تشكيل وجود حكومة يمين الوسط فـ”من المؤكد أن تايوان ستكون قضية أساسية لإيطاليا”، واصفةً “تهديدات الصين” بأنها “غير مقبولة”. وقالت: “لقد كنت أتابع عن كثب بقلق ما يحدث في محيط تايوان”، في إشارة إلى المناورات العسكرية التي أجرتها بكين في مضيق الجزيرة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.