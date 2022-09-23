المفوضية الأوروبية: فون دير لاين لم تتدخل في الانتخابات الإيطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-نفت المفوضية الأوروبية تدخل رئيستها أورسولا فون دير لاين في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الأحد، في إشارة لحديث للأخيرة أمس الخميس في جامعة برينستون الامريكية أثار جدلا في إيطاليا.

وقال كبير المتحدثين في المفوضية الأوروبية ايريك مامير، ردًا على سؤال بهذا الصدد “أفتكر أنه من الواضح تمامًا أن الرئيسة فون دير لاين لم تتدخل في الانتخابات الإيطالية عندما تحدثت عن أدوات وإجراءات في بلدان أخرى”، في إشارة إلى تعليق الجهاز التنفيذي الأوروبي ضخ أموال من صندوق التعافي الأوروبي للحكومة الهنغارية بسبب مخاوف متعلقة بالفساد وللحكومة البولندية لدفعها على إجراء إصلاحات من أجل استقلالية نظامها القضائي.

وأشار مامير إلى أن فون دير لاين كانت في حديثها “تسلط الضوء على دور المفوضية كحارس للمعاهدات (الأوروبية)، ولا سيما في مجال احترام سيادة القانون”.

وكان زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني قد وصف حديث فون دير لاين بـ”التدخل السافر” في الشؤون الداخلية لبلاده مطالبا إياها بـ”الاستقالة أو الاعتذار”.