إيطاليا: 49 وفاة جديدة جراء كوفيد و21085 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية حول الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الجمعة (23 أيلول/سبتمبر) تسجيل 49 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و21 ألفا و85 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في إيطاليا إلى 176 ألفا و824 وفاة.

الوفيات المعلنة أمس الخميس كانت 60 وفاة والإصابات 22 ألفا و527 إصابة.

وحسب بيانات الوزارة، استمرت وتيرة التراجع في عدد مرضى وحدات العناية الفائقة (4 مرضى أقل) ليبلغ اليوم 134 مريضا، وكذلك في حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (37 مريضا أقل) لتبلغ إجمالا 3 آلاف و313.

الحصيلة الاجمالية للمتعافين منذ تفشي الوباء تبلغ اليوم 21 مليونا و668 ألفا و862، بعد تسجيل 17 ألفا و3 حالة شفاء في غضون الـ24 ساعة الماضية.

الاصابات التراكمية بالفيروس في إيطاليا، بما فيها حالات التعافي والضحايا والحالات الإيجابية الراهنة، تقدر اليوم بـ22 مليونا و262 ألفا و452.