اجتماع أوروبي الاثنين لبحث التعامل مع الروس الفارين من الاستدعاء العسكري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- سيعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا استثنائيا يوم الاثنين المقبل في بروكسل على مستوى سفراء الدول الأعضاء للتنسيق على مستوى الاتحاد بشأن كيفية التعامل مع “المستنكفين ضميريًا”، الذين يغادرون روسيا هربًا من الاستدعاء العسكري، في أعقاب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية، التي قد تشمل 300 ألفا للانضمام إلى الحرب في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم الرئاسة التشيكية الدورية للاتحاد الأوروبي إن اجتماع السفراء الـ 27 سيلتئم في إطار الآلية المتكاملة للاستجابة للأزمات، مشيرا إلى أن الدعوة للاجتماع المعني “توضح مدى جدية تعاملنا مع التطورات الحالية في روسيا وأوكرانيا والتزامنا بتنسيق استجابة فعالة”. وقال المتحدث إنه سيتم الاخذ في الاعتبار “وجهات النظر” و “الاختلافات” بين الدول، ملفتا إلى غياب خط أوروبي مشترك حول كيفية التعامل مع الروس الذين لا يريدون الذهاب للقتال في أوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر في وقت سابق من الشهر الجاري التعليق الكامل لاتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا.