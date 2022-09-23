برلسكوني يشدد على الانتماء “للوسط” مقارنة بحزبي ميلوني وسالفيني “اليمينيين”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) رئيس الوزراء الايطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني إن تحالف يمين الوسط بدون حزبه سيكون “تحالفا يمينيا خالصا”، في إشارة إلى حزبي (إخوة إيطاليا) بقيادة جورجا ميلوني والرابطة بزعامة ماتيو سالفيني.

وأضاف برلسكوني، في مقابلة مع القناة الخامسة الخاصة (Canale 5) التابعة لإمبراطوريته الإعلامية “بالطبع، نحن وحلفاؤنا لسنا متماثلين: فبدوننا لن يكون يمين وسط، بل يمينًا يمينيًا فقط، ديمقراطيًا بالتأكيد، ولكن ليس بوسعه الحكم لأنه لن يمتلك الأرقام (عدد النواب البرلمان) أو من الناحية السياسية” بسبب الميول اليمينية.

وأضاف “نحن حاسمون من حيث العدد وسياسيًا ولهذا السبب بوسعنا ضمان الطابع الليبرالي والمسيحي الضامن والمؤيد لأوروبا وللأطلسي للحكومة المستقبلية، لأن هذه هي قيمنا الأساسية، قيم حزب الشعب الأوروبي الذي نمثله بفخر في إيطاليا”.