مجموعة السبع تدين “الاستفتاءات الزائفة لروسيا لتغيير وضع أراض أوكرانية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عن “الإدانة القوية للاستفتاءات الزائفة التي تحاول روسيا استخدامها لخلق ذريعة زائفة لتغيير الوضع القائم في الأراضي الأوكرانية ذات السيادة، والتي تخضع لعدوان روسي مستمر”.

ورأت المجموعة في بيان الجمعة أنه “من الواضح أن هذه الإجراءات تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتتعارض تمامًا مع سيادة القانون بين الدول”.

وأضاف البيان، الذي نشرته الرئاسية الألمانية الدورية لمجموعة السبع، إن “هذه الاستفتاءات الزائفة التي بدأتها روسيا اليوم ووكلائها ليس لها أي تأثير قانوني أو شرعية، كما يتضح من أساليب التنظيم المتسرعة لروسيا، والتي لا تحترم بأي حال المعايير الديمقراطية، ومن ترهيبها الصارخ للسكان المحليين”.

ورأى البيان أن “هذه الاستفتاءات في المناطق التي وُضعت بالقوة تحت السيطرة المؤقتة لروسيا، لا تمثل بأي حال من الأحوال تعبيرًا شرعيًا عن إرادة الشعب الأوكراني، الذي قاوم باستمرار الجهود الروسية لتغيير الحدود بالقوة”، وبالتالي “لن نعترف بها أبدًا والتي تبدو أنها خطوة نحو الضم الروسي”.

كما استنكرت مجموعة السبع “الخطوات التصعيدية الروسية المتعمدة، بما في ذلك التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط والخطاب النووي غير المسؤول”.

وقالت المجموعة “ندعو جميع الدول إلى الرفض القاطع لهذه الاستفتاءات الزائفة كمحاولة من روسيا لإعطاء غطاء كاذب لانتهاكاتها للقانون الدولي. نحن على استعداد لفرض المزيد من التكلفة الاقتصادية على روسيا، وعلى أفراد وكيانات – داخل وخارج روسيا – تقدم دعما سياسيا أو اقتصاديا لمحاولات روسيا غير القانونية لتغيير وضع القائم في أراض أوكرانيا”.