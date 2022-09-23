سالفيني: لن نذهب لبروكسل لتلقي الأوامر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني أن حكومة يمين تحت قيادته “ليست على استعداد لتلقي الأوامر من بروكسل”.

وقال سالفيني أمام مكتب المفوضية الأوروبية في روما في اليوم الأخير للحملة الانتخابية، استعدادا لانتخابات الاحد البرلمانية “إيطاليا بقيادة سالفيني ويمين الوسط لن تغير التحالفات وسياساتها الدولية، لكننا نريد الذهاب إلى أوروبا ورؤوسنا مرفوعة، وليس مثل (وزير خارجية الحكومة المستقيلة لويجي) دي مايو، لتلقي الأوامر من شخص ما (…) أصدقاء للجميع، لكن لسنا خدما لا أحد” .

وحسب بيانات سبر نوايا التصويت، فإن حظوظ جورجا ميلوني، التي يتصدر حزبها الاستطلاعات، هي الأكبر لقيادة حكومة يمين وسط محتملة.