لوبان تهنئ ميلوني: لقد فزت بمقاومة اتحاد أوروبي “متغطرس”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس ـ قالت زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبان، إن “الشعب الإيطالي أن يمسك بزمام مصيره من خلال انتخاب حكومة وطنية ذات سيادة”.

وكتبت لوبان في تغريدة على مدونة (تويتر) الإثنين: “تهانينا لجورجا ميلوني وماتيو سالفيني لمقاومتهما تهديدات اتحاد أوروبي متعجرف ومناهض للديمقراطية من خلال تحقيق هذا النصر العظيم”.

ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية، فبعد فحص 59,021 مركز انتخابي من أصل 60,399، يتصدر تحالف يمين الوسط مجلس الشيوخ بنسبة 44.36٪ بينما حاز تحالف يسار الوسط على نسبة 26.09٪. تليه حركة خمس نجوم بنسبة 15.33٪، ثم القطب الثالث بـ7.69٪، إيتالكست ٪1.87، وحزب الاتحاد الشعبي بـ1.34٪.