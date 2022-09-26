إيطاليا: 18797 إصابة بكوفيد و13 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن 18,797 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت في أرجاء البلاد يوم أمس الأحد.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 13 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 176,880 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أنه حتى الـ 24 ساعة الماضية، “تم إجراء 121,510 تحليل كشف عن العدوى”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 15.4٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات، يبلغ حاليا 125 شخصاً”، وهم أقل بحالة واحدة عن يوم أمس الأول”، في حين “تم نقل 3321 مريضًا إلى المستشفى لظهور الأعراض عليهم”، وهم “أكثر بمجموع 28 حالة مقارنة بيوم أمس”، الأول.