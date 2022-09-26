المخابرات البريطانية: القوات الروسية في حالة حرب مع استعدادات غير كافية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لندن ـ قال جهاز المخابرات البريطاني، إن القوات الروسية في حالة حرب مع استعدادات غير كافية

وكتبت المخابرات البريطانية في تغريدة على مدونة (تويتر) الإثنين، أن “الافتقار إلى المدربين العسكريين والسرعة التي بدأت بها روسيا التعبئة، تشير إلى أن مجندين عديدين سينتشرون على الجبهة بأقل قدر من الاستعداد”، وأن “من المرجح أن تشهد القوات ارتفاعا في معدلات التخلف عن السَّوق”.

ووفقًا لوزارة الدفاع اللندنية، التي تصدر النشرة، فإنه “على عكس من معظم الجيوش الغربية، يقدم الجيش الروسي تدريبات أولية منخفضة المستوى لجنوده”، مبينةً أن “الدفعة الأولى من الرجال الذين تم استدعاؤهم من جانب موسكو للتعبئة الجزئية، بدأت بالوصول إلى القواعد العسكرية”.

وخلصت النشرة التحديثية الى القول، إنه “قد تم بالفعل إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء”، وبالتالي “ستواجه روسيا الآن تحديًا إداريًا يتمثل بتوفير التدريب للرجال المجندين”.