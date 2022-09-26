صحيفة أمريكية: موجة صدمة الانتخابات الإيطالية تطوي صفحة بتاريخ أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك ـ قالت صحيفة أمريكية، إن موجة الصدمة التي خلقتها الانتخابات الإيطالية، تطوي صفحة في التاريخ الأوروبي.

وكتبت صحيفة (نيويورك تايمز) في مقالها الافتتاحي حول الانتخابات التي جرت في إيطاليا، قائلة، إن “يوم أمس الأحد، طوت إيطاليا صفحة في التاريخ الأوروبي من خلال انتخاب ائتلاف يميني متطرف بقيادة جورجا ميلوني، التي بث تاريخ مهاجمتها الطويل للاتحاد الأوروبي، المصرفيون الدوليون والمهاجرون، القلق من ناحية مصداقية هذه الأمة في إطار التحالف الغربي”.

وذكرت الصحيفة، أن جورجا ميلوني هي “أول امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء”، في إيطاليا كما أنها “أول امرأة تمتلك جذوراً مما بعد الفاشية”. أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فقد أشارت إلى أن “مؤيدة قوية لأوكرانيا”، لكن على الرغم من ذلك، فإن “شركائها في التحالف معجبون بشدة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وانتقدوا العقوبات المفروضة على روسيا”.

ثم توسعت (نيويورك تايمز) لتشمل أوروبا، مذكرة بأن “انتصار ميلوني في إيطاليا، في انتخابات ذات إقبال أقل من المعتاد، يأتي عندما بدأت الأحزاب التي كانت ممنوعة ومهمشة في السابق بسبب أصولها النازية أو الفاشية، تتصدر الساحة السياسية من خلال الفوز بالانتخابات في جميع أنحاء أوروبا”.