الشعب الأوروبي يثق في حكومة إيطالية “مؤيدة لأوروبا” بفضل برلسكوني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تقدم حزب الشعب الأوروبي بالتهنئة لحزب (فورتسا إيتاليا) بـ”الفوز” في إطار تحالف ما يسمى يمين الوسط بالانتخابات السياسية الإيطالية التي جرت أمس الأحد، مشيرا في تغريدة على منصة (تويتر) إلى أن “إيطاليا مرساة لأوروبا وحزبنا بوصلة للقيم المؤيدة لأوروبا”.

وأضاف “نحن على ثقة من أن (فورتسا إيتاليا) سيوجه الحكومة القادمة نحو مسار يخدم المصالح الفضلى للشعب الإيطالي كجزء من أوروبا قوية ومستقرة”.

واحتل (فورتسا إيتاليا) بزعامة سيلفيو برلسكوني، وهو الحزب الوحيد في يمين الوسط المنتمي لكتلة الشعب الأوروبي، المركز الخامس (8.3% تقريبا) على المستوى الوطني، والثالث في التحالف بعد حزبي الرابطة (8.9%) وإخوة إيطاليا (26%)، حسبما تفيد نتائج شبه نهائية للانتخابات.