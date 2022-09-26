مستجدات وباء كوفيد بإيطاليا: 32 وفاة و10008 إصابة جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية حول الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الاثنين (26 أيلول/سبتمبر) تسجيل 32 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و10 آلاف و8 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في إيطاليا إلى 176 ألفا و912 وفاة.

الوفيات المعلنة أمس الاحد كانت 13 وفاة والإصابات 18 ألفا و797 إصابة.

وحسب بيانات الوزارة، ارتفع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بخمسة آخرين ليبلغ اليوم 130 مريضا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بواقع 140 مريضا) لتبلغ إجمالا 3 آلاف و461.

الحصيلة الاجمالية للمتعافين منذ تفشي الوباء تبلغ اليوم 21 مليونا و709 ألفا و268، بعد تسجيل 10 آلاف و828 حالة شفاء في غضون الـ24 ساعة الماضية.

الاصابات التراكمية بالفيروس في إيطاليا، بما فيها حالات التعافي والضحايا والحالات الإيجابية الراهنة، تقدر اليوم بـ22 مليونا و313 ألفا و612.