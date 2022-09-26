خبراء أمميون يدعون المجتمع الدولي لإيلاء اهتمام عاجل بعملية السلام بدولة جنوب السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا خبراء تابعون للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام عاجل بعملية السلام في دولة جنوب السودان لمنع تصاعد العنف ونزوح ملايين الأشخاص، أو عبورهم الحدود، في ظل تردّي الأوضاع الأمنية، وانتشار العنف على المستوى المحلي في جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال زيارة لأعضاء لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان إلى نيويورك اختتمت يوم أمس، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

وأشار الخبراء إلى أنه بعد أربع سنوات، لم تتشكل أي من هيئات العدالة الانتقالية الثلاث المقترحة – الحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح، المحكمة المختلطة أو سلطة التعويض وجبر الضرر.

وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، ياسمين سوكا: “في اجتماعات مع المسؤولين في الأمم المتحدة هنا، حاولنا نقل رسالة مفادها بأنه يجب على المانحين والدول الأعضاء الاستمرار في مراقبة عملية السلام، وإصلاح قطاع الأمن وضمان دفع التشريعات الدستورية قبل الانتخابات.” وحذرت من أنه بدون اتخاذ هذه الخطوات، “فمن المحتمل أن نرى ملايين آخرين ينزحون أو يعبرون الحدود، مما سيخلق فوضى في البلدان المجاورة ووكالات الإغاثة.”

في الرابع من آب/أغسطس 2022، وقّعت الأطراف في اتفاق السلام المبرم عام 2018 والمعاد تنشيطه على تمديد آخر لمدة عامين لترتيبات الحكم الانتقالي، وبذلك إرجاء الانتخابات حتى أواخر عام 2024.

ولا يزال شكل النظام الانتخابي غير محدد. وإضافة إلى ذلك، تتطلب الانتخابات بيئة مواتية، لكن أبناء جنوب السودان الذين شككوا في الحكومة أو كشفوا عن فظائع تلقوا تهديدات بالقتل، أو اعتُقلوا أو تعرّضوا للتعذيب، مع تقلّص الفضاء السياسي.