برلسكوني: العلاقة الجيدة مع واشنطن والدول الأوروبية الكبرى ضرورية لمستقبل إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد زعيم حزب (فورتسا إيتاليا)، رئيس الوزراء الأسبق، سيلفيو برلسكوني اليوم الاثنين على “إن العلاقة الجيدة مع حلفائنا التاريخيين كالولايات المتحدة والدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي ضرورية لمستقبل إيطاليا”.

وينتمي (فورتسا إيتاليا) إلى تحالف ما يسمى بـ(يمين الوسط) الذي يشمل حزبي الرابطة، بزعامة ماتيو سالفيني و(إخوة إيطاليا) بقيادة جورجا ميلوني التي من المؤكد أن يكلفها رئيس الجمهورية، سيرجو ماتاريلا برئاسة الحكومة المرتقبة.

وقال برلسكوني (85 عاما)، الذي تمّ انتخابه عضوا في مجلس الشيوخ الجديد، في تصريح مصور مهنئا التحالف بالفوز “نعتبر أنفسنا ملتزمين أيضا أمام الناخبين بالتأكيد على نشأة حكومة يمين وسط قائمة على المبادئ الليبرالية والمسيحية، التي هي أساس التزامنا السياسي”.

ورأى برلسكوني أن “يتعين علينا أن نبعث الحياة في حكومة ذات سلطة قادرة على إشراك أفضل طاقات البلاد وإقامة حوار مثمر وهادئ مع المعارضة، على الرغم من التمييز الواضح للأدوار”.