كونتي يثمن “النجاح الكبير” لحركة خمس نجوم في الانتخابات البرلمانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، جوزيبي كونتي نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الاحد بـ”النجاح الكبير” للحركة.

ونالت حركة خمس نجوم، التي شهدت انشقاقات وتراجعا في شعبيتها في السنوات الأخيرة بعد فوزها في انتخابات 2018 التشريعية، نسبة 15.4% ما يجعلها الكيان السياسي الثالث في البرلمان الجديد، بعد الحزب الديمقراطي و(إخوة إيطاليا).

وقال رئيس الوزراء السابق الذي قاد حكومتين بزعامة الحركة في الدورة التشريعية المنتهية، في مؤتمر صحفي “لقد أرادوا خروجنا من الساحة السياسية، لكن نتيجة خمس نجوم هي نجاح يعيد إلينا إجماعًا كبيرًا”. وأضاف “نهنئ قوى يمين الوسط. لقد حقق (إخوة إيطاليا) نصرا واضحا وأتمنى لجورجا ميلوني التمكن من أداء دور المسؤولية الذي ينتظرها”.