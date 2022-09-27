يمين الوسط الإيطالي بقيادة ميلوني يفوز بأغلبية برلمانية مريحة في النواب والشيوخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية الخاصة بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الاحد الماضي حصول تحالف يمين الوسط على أغلبية برلمانية مريحة (44%) تمكنه نظريا من حكم البلاد لخمس سنوات.

وحاز التحالف الذي يقوده حزب (إخوة إيطاليا)، بقيادة جورجا ميلوني على 237 مقعدا في مجلس النواب (43.8%) من مجمل 400 مقعدا.

وفي مجلس الشيوخ، نال يمين الوسط 112 مقعدا (44%) من مجموع 200 مقعدا.

وفاز تحالف يسار الوسط (الحزب الديمقراطي وائتلاف الخضر-اليسار الإيطالي) بـ81 مقعدا في مجلس النواب (26.1%) وبـ44 مقعدا بمجلس الشيوخ (26%)

وتحصلت حركة خمس نجوم على 41 مقعدا بمجلس النواب (15.4%) وعلى 23 مقعدا بمجلس الشيوخ.

ونال ما يسمى بتحالف الوسط، الذي يضم حزب ماتيو رينزي (إيطاليا حية) وحزب كارلو كاليندا (التحرك)، 21 مقعدا في مجلس النواب (7.8%) و9 مقاعد في مجلس الشيوخ (7.7%).