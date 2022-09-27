قيادي بحزب برلسكوني “يطمئن” بروكسل بشأن حكومة يمين الوسط المرتقبة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن أنطونيو تاياني، القيادي في حزب (فورتسا إيتاليا) الذي يتزعمه سيلفيو برلسكوني، أنه تواصل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومع رئيس حزب الشعب الأوروبي مانفريد ويبر لمناقشة الوضع الإيطالي بعد انتخابات الاحد الماضي التشريعية.

وقال تاياني، الذي ينتمي حزبه لمجموعة الشعب الأوروبي، في تصريحات صباح الثلاثاء “إنهم (في بروكسل) يعتمدون على دور (فورتسا إيتاليا)” كضامن للولاء الاوروبي في حكومة يمين الوسط المرتقبة. وقال “لقد طمأنتهم”.

وأضاف تاياني، رئيس البرلمان الأوروبي الأسبق، “إنهم يضعون أعينهم علينا كما يحدث دائمًا في كل مكان بعد الانتخابات. ليس لدينا ما نخشاه، يجب أن نظهر قدرة يمين الوسط على الحكم و (فورتسا إيتاليا) هي الضامن لذلك”.