تاياني ينفي الترشح لمنصب وزير الخارجية في الحكومة القادمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى القيادي في حزب (فورتسا إيتاليا)، أنطونيو تاياني الترشح لمنصب وزير الخارجية في حكومة يمين الوسط التي من المتوقع أن ترأسها جورجا ميلوني، زعيمة الحزب الفائز بالعدد الأكبر من الأصوات في التحالف.

وقال تاياني، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، للصحفيين اليوم الثلاثاء ردا على سؤال بهذا الصدد، “أنا وزير الخارجية؟ لم أقترح ترشيحي لأي منصب. أنا نائب رئيس حزب (فورتسا إيتاليا) ومنسقه. لقد تم انتخابي (في البرلمان) للتو وأعمل على تعزيز الفريق”.

وأضاف “يمكنني أن أفعل ما يخدم بلدنا كما قمت بذلك على الدوام”.