الاتحاد الأوروبي يقدم مساهمة مالية لدعم (كوب27) بمصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، وسفارتا الدنمارك وسويسرا ومؤسسة المناخ الأفريقية على مشروع جديد بقيمة 6.2 مليون دولار لدعم رئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب27) الذي سيعقد في شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام.

وأشارت المذكرة الصادرة في بروكسل إلى أن هذا المشروع الجديد سيجمع شركاء من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لتعزيز العمل المناخي لدعم فريق الرئاسة المصرية لـ (كوب27).

ويعمل مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بتغير المناخ على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ وكذلك الابتكار والحلول في أفريقيا.