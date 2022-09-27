إيطاليا: وصول 69894 مهاجراً منذ بداية العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أنه “منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وصل 69,894 مهاجراً إلى سواحل البلاد”، بينما “في الفترة نفسها من العام الماضي بلغ عدد المهاجرين الوافدين 44,763، وفي عام 2020 كانوا 23,517 فقط”.

وفي المعطيات التي أصدرتها الداخلية، آخذة بعين الاعتبار، عمليات الرسوّ التي تم رصدها حتى الساعة الثامنة صباحاً، قالت إن “في الأيام القليلة الماضية، وصل 1283 مهاجراً إلى سواحلنا، مما رفع إجمالي عدد الوافدين عن طريق البحر منذ بداية الشهر حتى اليوم إلى 11,637”.

وذكرت الوزارة أن “في العام الماضي، طوال شهر أيلول/سبتمبر، كان هناك 6919 وافداً، بينما في عام 2020 كان هناك 4386”. وأوضحت أنه “بناءً على ما تم الإعلان عنه وقت الوصول، فمن بين ما يقرب الـ69,900 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا عام 2022، هناك 14,496 مواطنًا تونسيًا (21٪)، يليهم الوافدون من مصر (13,536، 19٪)، ثم بنغلاديش (10,315، 15٪)، أفغانستان (5320، 8٪)، سورية (4560، 7٪)، ساحل العاج (2206، 3٪)، إريتريا (1663، 2٪)، غينيا (1652، 2٪)، إيران (1513، 2٪) وباكستان (1504، 2٪)”.

وخلص بيان الداخلية الى القول، إنه “يُضاف إلى ما سلف ذكره 13,129 شخصًا (بنسبة 19٪) قادمين من دول أخرى، أو الذين لا يزالون قيد إجراءات تحديد الهوية”.