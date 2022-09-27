إيطاليا: توفر لقاحات كوفيد 19 المكيفة مع المتحوّرات الجديدة للفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر صحية إيطالية، أنه بعد الحصول على تصريح من وكالتي الأدوية الأوروبية (EMA) والإيطالية (Aifa)، واقتناء الضوء الأخضر من وزارة الصحة، تم توفير التركيبات الثنائية التكافؤ الجديدة للقاحات ضد وباء كوفيد 19، والتي تم تكييفها مع أحدث المتحوّرات، من قبل شركتي (فايزر) و(موديرنا).

وأضافت المصادر ذاتها أن “في مقاطعة إميليا رومانيا، تم بالفعل تسليم 717,094 جرعة من اللقاحات، وهي جاهزة لإعطائها للمواطنين، كذلك بمشاركة أطباء الأسرة، بعد الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرًا مع إدارات المقاطعات”، إذ “أعطت الإدارة الإقليمية للسياسات الصحية بالفعل، إشارات للسلطات الصحية حول كيفية المضي قدمًا في حملة التطعيم”.

وبهذا الصدد، أكد المستشار الإقليمي للسياسات الصحية، رافاييلي دونيني، أن “التطعيم ضد وباء كوفيد 19 قد أثبت أنه الطريقة الوحيدة التي لا يمكن الاستغناء عنها لحمايتنا من الفيروس”، مبيناً أن “هذا ليس الوقت المناسب لخفض مستوى حذرنا”.

وذكر دونيني أنه “تم تطعيم ما يقرب الـ4 ملايين مواطن في إميليا رومانيا (شمال) بدورتي الجرعة الأولية والثالثة”، لكن “الجرعة الرابعة غدت ضرورية الآن لمواصلة حماية أحبائنا وأنفسنا والعودة إلى وتيرة حياتنا اليومية”.