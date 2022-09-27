إيطاليا: إصابات كوفيد 44878 والضحايا 64 شخصاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 44878 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 64 حالة وفاة أخرى”، مما يرفع أعداد الضحايا منذ بدء انتشار الوباء إلى 176,976.

وذكرت النشرة الصحية أن “في الـ24 ساعة الماضية، تم إجراء 243,421 تحليل كشف عن العدوى بنوعيه الجزيئي والمستضدي”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 18.4٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “عدد المرضى في أقسام العناية المركزة، قد انخفض إلى 128 في المجموع”، وأنه “أقل بحالتين عن يوم أمس”، في حين “ارتفع عدد حالات الاستشفاء في الأقسام الاعتيادية بمجموع 192 شخصاً أكثر من أمس”، وليصل “إلى 3653 حالة اجمالاً”.