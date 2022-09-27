مسؤول فاتيكاني يحذر من التهديد النووي في إطار الحرب الأوكرانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ شدد مسؤول فاتيكاني في مداخلته خلال لقاء رفيع المستوى بمناسبة اليوم الدولي للإزالة التامة للأسلحة النووية، على ضرورة الالتزام من أجل تحقيق هذا الهدف، وأشار إلى التهديد النووي في إطار الحرب في أوكرانيا.

ووفقا لما ذكرته إذاعة الفاتيكان الثلاثاء، فقد شارك أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين باللقاء المذكور يوم أمس الاثنين في نيويورك، وتحدث في مداخلته عن أن “الحرب في أوكرانيا قد أعادت النزاع المسلح إلى أوروبا بشكل لم نشهده لأجيال”، وأضاف أن التهديد النووي في إطار هذا النزاع قد كشف كيف يقترب العالم من هاوية حرب نووية، وهذا خطر له تبعات مدمرة بالنسبة للبشرية بأسرها ويؤكد كون الأسلحة تهديدا للأمن الدولي”.

وذكَّر أمين السر في هذا السياق بـ”تشديد البابا فرنسيس على كون هدف إزالة الأسلحة النووية تحديا من جهة وواجبا أخلاقيا وإنسانيا من جهة أخرى، إلا أن أفعال الدول التي تملك هذه الأسلحة تجعلنا بعيدين عن بلوغ هذا الهدف حيث تصر هذه الدول على منطق الردع النووي من خلال تحديث ونشر ترساناتها النووية بدلا من الالتزام بنزع السلاح حسب الاتفاقية الخاصة بعدم انتشار الأسلحة النووية”.

وواصل الكاردينال بارولين مداخلته معربا عن “أسف الكرسي الرسولي إزاء عدم التوصل إلى وثيقة متفق عليها في المؤتمر العاشر حول الاتفاقية المذكورة، وأيضا عن القلق أمام غياب التزامات جديدة هامة بما جاء في مسودة النص في حال الاتفاق عليها”، وأضاف أن “هذا لا يقربنا من عالم خالٍ من الأسلحة النووية”.

وأعرب أمين السر من جهة أخرى عن “الرجاء بأن تساهم الدول المالكة للأسلحة النووية بالجهود المذكورة في خطة العمل التي أعلنتها أطراف اتفاقية حظر الأسلحة النووية فيما يتعلق بمساعدة الضحايا ومواجهة التأثير البيئي”.

وفي ختام مداخلته، أكد الكاردينال بارولين على “ضرورة الاهتمام بجوانب أخرى لنزع السلاح النووي مثل إطلاق مباحثات لبلوغ اتفاقيات حول المواد القابلة للانشطار”. وذكَّر هنا بـ”ما كتب البابا فرنسيس في الرسالة العامة (أخوة جميعاً)، حين شدد على أن بلوغ هدف الإزالة التامة للأسلحة النووية يتطلب ردا جماعيا ومحددا يقوم على الثقة المتبادلة ويأخذ بعين الاعتبار التبعات الكارثية على الصعيد الإنساني والبيئي لاستخدام هذه الأسلحة”.