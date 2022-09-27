صحيفة أمريكية: المخاوف من ميلوني مبالغ فيها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك ـ رأت صحيفة أمريكية، أن المخاوف في أوروبا والولايات المتحدة من زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) جورجا ميلوني، العلاقات التاريخية لحزبها مع الفاشية الجديدة ومدحها لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، مبالغ فيها، لكن لا ينبغي التقليل من رغبة الزعيمة الشعبوية بإحداث تغييرات سياسية واقتصادية هامة”.

وفي مقال افتتاحي مطول خصصته للانتخابات الإيطالية، الثلاثاء، انفتحت صحيفة (واشنطن بوست) على جورجا ميلوني، مؤكدة أولاً وقبل كل شيء أن “إيطاليا ليست المجر، فلديها وسائل إعلام حرة للغاية، وهي ديمقراطية غربية منذ ما يقرب الـ80 عامًا”.

وادعت الصحيفة الأمريكية، أنه “علاوة على ذلك، فإن حزب ميلوني لم يشرع قط بحملة صليبية ضد الديمقراطية الليبرالية كما فعل موسوليني أو حتى أوربان. لا يريد حزب (إخوة إيطاليا) إنهاء الديمقراطية، بل احترام التقاليد الوطنية لإيطاليا واعادة الحريات الاقتصادية للبلاد”.

ومع حصول ميلوني على 26٪ في الانتخابات، فإنها “تتمتع بكل الدوافع للابتعاد عن الماضي الإيطالي القريب”. واعترفت (واشنطن بوست) بأن “القيام بذلك لن يكون سهلاً”، حيث “ستعرقلها ديون إيطاليا الهائلة، الأمر الذي يجبرها على الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي”، بينما “يمكن للبرلمان الأوروبي التصدي لنزعتها المحافظة”.