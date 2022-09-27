وزير إيطالي سابق: لدى سالفيني خبرة وافية لقيادة وزارة الداخلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

إمبيريا ـ رأى وزير إيطالي سابق، أن لدى زعيم حزب الرابطة ماتّيو سالفيني، الخبرة الوافية لترأس وزارة الداخلية مرة أخرى.

وقال كلاوديو سكايولا الذي كان وزير الداخلية في حكومة برلسكوني الثانية بين عامي 2001 و2002، إن “هناك عائقين في طريق عودة ماتيو سالفيني إلى قصر (ڤيمينالي)، مقر وزارة الداخلية، رفض جورجا ميلوني وحزبها من جهة، ومن ناحية أخرى، التحفظات المحتملة من جانب ديوان رئاسة الجمهورية، التي يعهد إليهه الدستور الكلمة الأخيرة في اختيار الوزراء”.

وأضاف سكايولا وهو رئيس بلدية إمبيريا (مقاطعة ليغوريا ـ شمال) في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الثلاثاء، أن “تطلعات زعيم الرابطة مشروعة”، لكن “القرار في النهاية بيد رئيسي الوزراء والجمهورية”، مبيناً أن “اختيار الوزراء هو من اختصاص الأول، الذي يجب أن يشكل فريقًا متوازنًا لتقديمه إلى رئيس الدولة الذي يتولى مهمة تعيينه”.

وذكر صاحب وزارة الداخلية الأسبق، أن “لدى سالفيني بالتأكيد تلك التجربة التي تتيح له أن يصبح وزيرا للداخلية، المشكلة هي أن نفهم ما إذا كان هذا التوقع، شرعيًا تمامًا، وإمكانية تقييم وضعه داخل الفريق من جانب رئيس الوزراء. لكل شخص الحق بنيل توقعاته وعليه طرحها على رئيس الوزراء الذي يتولى مهمة تشكيل فريق متوازن”.

ووفقًا للمنسق السابق لحزب (فورتسا إيتاليا)، فإن محاكمة سالفيني في قضية منظمة (أوپن آرمز) غير الحكومية الإسبانية، التي ترى سالفيني متهمًا أمام محكمة باليرمو، “لن تكون عقبة أمامه”. واختتم بالقول: “أنا ضامن، وطالما لم يدان المرء بشكل نهائي، فهو يتمتع بحقوق الجميع”.