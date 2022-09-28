البابا يزور البحرين في الأسبوع الأول من نوفمبر والديوان الملكي يرحب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الكرسي الرسولي اليوم الاربعاء أن البابا فرنسيس سيزور البحرين في الأسبوع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن “البابا تجاوبا مع دعوة السلطات المدنية والكنسية، سيبدأ الرحلة الرسولية المعلنة إلى مملكة البحرين في الفترة من 3 إلى 6 تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، بزيارة مدينتي المنامة والعوالي بمناسبة منتدى البحرين للحوار: الشرق والغرب من أجل التعايش الانساني”.

وقد أعلن الديوان الملكي في البحرين أنه “تلبية لدعوة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يقوم قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بزيارة رسمية تاريخية لمملكة البحرين في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر القادم تستغرق أربعة أيام”

وأشار في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية في المملكة إلى أن ” قداسة البابا يشارك في فعاليات ملتقى البحرين (حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني)” والذي يعقد برعاية الملك.

وأضاف “ينتهز الديوان الملكي هذه الفرصة ليرحب بقداسة البابا في مملكة البحرين مقدرًا جهوده في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش ودعم الأخوة الإنسانية”.