إيطاليا: وصول 193 مهاجراً إلى كالابريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالابريا ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن إنقاذ ما يقرب الـ400 مهاجر خلال الليل من قبل ثلاث زوارق تابعة لخفر السواحل، على بعد 40 ميلاً بحرياً عن ميناء روتشيلا يونيكا في مقاطعة ريجّو كالابريا، جنوب البلاد.

وأضافت المصادر ذاتها أن “193 من هؤلاء المهاجرين، تم نقلهم إلى روتشيلا، بينما تم تحويل 200 مهاجر آخر عن طريق البحر مباشرة، إلى ميناء كروتوني، شرق المقاطعة”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “من بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم من على متن يخت، ومعظمهم من مصر، سورية وأفغانستان، هناك أيضًا سيدتان حاملتان ورضيعان وأطفال عديدين”، وأنه “بمجرد وصولهم إلى وجهتهم، أُخضع المهاجرون لتحاليل الكشف عن عدوى كوفيد 19، في انتظار نقلهم إلى مركز استقبال يديره الصليب الأحمر”.