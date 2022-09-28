ميلوني تتضامن مع “الانتفاضة البطولية للنساء الإيرانيات”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) جورجا ميلوني عن تضامنها مع “الانتفاضة البطولية للنساء الإيرانيات”، في إشارة إلى المظاهرات التي خرجت في عدة مدن إيرانية احتجاجا على مقتل مهسا أميني (22 عاما) بعد احتجازها من جانب عناصر في شرطة الأخلاق بالعاصمة طهران.

وكتبت ميلوني، التي من المتوقع أن تقود الحكومة الإيطالية الجديدة بعد تصدر حزبها للانتخابات البرلمانية، في منشور على (فيسبوك) “بعد وفاة مهسا أميني، تتواصل الثورة البطولية للنساء الإيرانيات ضد نظام آية الله: هناك عشرات القتلى والمئات من الموقوفين بين ناشطين ومحامين وصحفيين. شابة أخرى، حدس نجفي، رمز الاحتجاجات، قُتِلت بالرصاص خلال اشتباكات مع الشرطة”.

وأعربت ميلوني عن التضامن الكامل مع “النساء الشجاعات اللواتي يدافعن في إيران وحول العالم عن حقوقهن وحريتهن”.