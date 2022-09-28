دبلوماسي إيطالي يلتقي السفير الإسرائيلي الجديد لدى روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات في روما أن الأمين العام لوزارة الخارجية، السفير إيتوري فرانشيسكو سيكوي التقى اليوم الأربعاء السفير المعيّن من دولة إسرائيل لدى إيطاليا، ألون بار.

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية إلى أن الاجتماع جرى من أجل “لمناقشة العلاقات الثنائية والسياق الإقليمي، مع إشارة خاصة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط”.

كما كان اللقاء، حسب الوزارة، فرصة لـ”إعادة التأكيد على أهمية الشراكة متعددة الأبعاد بين إيطاليا وإسرائيل من أجل استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وإمكانياتها في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية”.

وعمل ألون بار في السابق رئيسا للدائرة السياسية الاستراتيجية بوزارة الخارجية الإسرائيلية.