مستجدات كوفيد بإيطاليا: 48 وفاة و36632 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية حول الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الاربعاء (28 أيلول/سبتمبر) تسجيل 48 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و36 ألفا و632 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في إيطاليا إلى 177 ألفا و24 وفاة.

الوفيات المعلنة أمس الثلاثاء كانت 64 وفاة والإصابات 44 ألفا و878 إصابة.

وحسب بيانات الوزارة المحدّثة، ارتفع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بـ11 آخرين ليبلغ اليوم 139 مريضا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بواقع 62 مريضا) لتبلغ إجمالا 3 آلاف و715.

الحصيلة الاجمالية للمتعافين منذ تفشي الوباء ترتفع اليوم إلى 21 مليونا و758 ألفا و885، بعد تسجيل 21 ألفا و763 حالة شفاء في غضون الـ24 ساعة الماضية.

الاصابات التراكمية بالفيروس في إيطاليا، بما فيها حالات التعافي والضحايا والحالات الإيجابية الراهنة، تقدر اليوم بـ22 مليونا و395 ألفا و282.