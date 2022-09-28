المفوضية: العقوبات الجديدة تتضمن حظر جلوس أوروبيين بمجالس إدارات الشركات الروسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا التي اقترحتها المفوضية تتضمن “حظرًا على المواطنين الأوروبيين من الجلوس في مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة الروسية”.

وقالت “لن يستفيدوا بعد الآن من معرفتنا وخبرتنا وخبرائنا”.

وشددت فون دير لاين في تصريح للصحفيين الاربعاء، إلى جانب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، “لا يمكن للاتحاد الأوروبي قبول تصعيد” الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا عبر “استفتاءات زائفة” تهدف إلى “سرقة الأراضي” من أوكرانيا و “التهديدات” المستمرة باستخدام الأسلحة النووية. وأردفت “نحن مصممون على جعل الكرملين يدفع ثمن هذا التصعيد. ولهذا السبب، نقترح اليوم معًا حزمة جديدة قوية من العقوبات ضد روسيا” الثامنة من نوعها.

وتشمل حزمة العقوبات التي ستعرض على المجلس الأوروبي توسيع قائمة الشخصيات والكيانات الخاضعة للعقوبات، والتي ستطال حسبما أشار بوريل السلطات الانفصالية في دونيتسك ولوهانسك، فضلاً عن عدد من الأشخاص “الذين سهّلوا تنظيم الاستفتاءات في الأراضي المحتلة الأربع بأوكرانيا”، وكذلك “شخصيات رفيعة من وزارة الدفاع الروسية” ومن “يدعمون القوات المسلحة الروسية” ويقدمون “المعدات والأسلحة والمأوى” لـ 300 ألف من جنود الاحتياط الذين هم في طور التعبئة. كما سيتأثر الأفراد الآخرون المنخرطون في أعمال “التضليل”، وكذلك أولئك الذين “يشاركون أو يدعمون التحايل على العقوبات” وهم ليسوا “بالضرورة روس”.