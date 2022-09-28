اتفاقيات بين (إينيل) الإيطالية و(سوناطراك) الجزائرية لرفع حجم امدادات الغاز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-وقعت مجموعة (اينيل) الايطالية اليوم الأربعاء سلسلة من الاتفاقيات مع الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات (سوناطراك) تتعلق بعقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة حاليا بين الشركتين، حسبما أفادت المذكرة الصادرة عن (إينيل)

على وجه الخصوص، تنص المذكرة على اتفاق الطرفين بشأن “توريد أحجام إضافية لعام 2022 وإمكانية إضافة أخرى في السنوات اللاحقة، فضلاً عن تعديل أسعار المبيعات التي تأخذ في الاعتبار ظروف السوق الراهنة”.

وحسي المذكرة، تؤكد أن الاتفاقات “إرادة الطرفين على تعزيز الشراكة التاريخية” بين الطرفين، و”ترسيخ العلاقة التجارية في مجال الغاز الطبيعي مع الجزائر، التي ظلت دائما موردا موثوقا به، وتضمن الاستقرار واليقين في إمدادات الغاز، وبالتالي المساعدة في تعزيز أمن الطاقة للعملاء”.