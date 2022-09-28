الولايات المتحدة تدين القصف الإيراني لمناطق بكردستان العراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت وزارة الخارجية الامريكية عن “الإدانة الشديدة لاستخدام إيران للصواريخ الباليستية وهجمات الطائرات بدون طيار ضد إقليم كردستان العراق باعتباره انتهاكًا غير مبرر لسيادة العراق وسلامته الإقليمية”.

وأشار المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس إلى أن إدارة واشنطن “على علم بتقارير تفيد بسقوط ضحايا مدنيين وتأسف لأي خسائر في الأرواح نجمت عن هجوم اليوم”.

وأضاف المتحدث “ندين كذلك التعليقات الصادرة عن الحكومة الإيرانية والتي تهدد بشن هجمات إضافية ضد العراق”، مؤكدا “الوقوف إلى جانب شعب وحكومة العراق في مواجهة هذه الاعتداءات الوقحة على سيادته”.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قالت في وقت سابق الأربعاء إنها “تدين وبأشدِّ العبارات الإستهداف المدفعي والصاروخي من قبل الجانب الإيراني، متزامناً مع استعمال عشرين طائرة مسيَّرة تحمل مواد متفجِّرة، طالَت أربع مناطق في إقليم كردستان العراق، وأوقعت أعداد من القتلى والجرحى، في تطوّر خطر يهدد أمن العراق وسيادته، ويضاعِف آثار الخوف والرعب على الآمنينَ من المدنيين”.

وحذرت في بيان من “إن هذه الأعمال الإستفزازية، أُحادية الجانب، تُعَقِّدُ المشهد الأمني وتُلقي بظلالها على المنطقة ولن تساهم إلا بالمزيد من التوتر”. وقالت إنها “تتابع من كثب تطورات القصف المتتابع، وتُجَدِّدُ رفض حكومة العراق لأي منطق عسكري لمواجهة التحديات الأمنية، وتؤَكِد الوزارة أنها سترتكن لكل ما يكفل عدم تكرار ذلك وبأعلى المواقف الدبلوماسية”.