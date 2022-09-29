سالفيني: منع تدفقات المهاجرين من بين أولويات يمين الوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد الأمين العام لحزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني على أن وقف تدفقات الهجرة غير النظامية نحو سواحل بلاده من “أولويات” حكومة يمين الوسط المرتقبة، نافيا وجود خلافات تحدثت عنها وسائل إعلام مع زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) جورجا ميلوني بشأن توليه منصب وزير الداخلية.

وقال سالفيني في رسالة فيديو الخميس “على الصحف واليسار أن يستسلموا، فالإيطاليون صوتوا بالملايين واختاروا يمين الوسط الموحد”.

وأضاف “نحن جميعًا نعمل معًا ليلا ونهارا للاستجابة لمتطلبات البلاد”، مشيرا إلى أن “التوظيف والمعاشات والطاقة والفواتير والضرائب وأيضًا الأمن ووقف عمليات الإنزال التي تتواصل في هذه الساعات ستكون من بين أولوياتنا في الحكومة المقبلة”.