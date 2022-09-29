زيلينسكي يأمل حفاظ الحكومة الإيطالية القادمة على “مستوى عالٍ من الدعم لأوكرانيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- خلال مكالمة هاتفية جرت في وقت سابق الخميس، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس وزراء الحكومة الإيطالية المنتهية ولايتها ماريو دراغي عن “الثقة” بأن تحافظ حكومة يمين الوسط المرتقب تشكيلها في روما “على مستوى عالٍ من الدعم لأوكرانيا”، حسبما أفادت مذكرة صدرت في كييف.

وأشارت المذكرة إلى أن الاتصال الهاتفي تمحور حول “رد الفعل المناسب على الاستفتاءات الزائفة في الأراضي الأوكرانية المحتلة”.

كما أحاط زيلينسكي دراغي عن الوضع في الجبهة، مؤكداً على “الحاجة الحيوية لأوكرانيا لزيادة تعزيز قدرات القوات المسلحة الأوكرانية من أجل النجاح في استعادة الأراضي الأوكرانية”.

وكانت زعيمة (إخوة إيطاليا)، جورجا ميلوني قد ردت في تغريدة على تهنئة زيلينسكي لفوزها بالانتخابات الإيطالية قائلة “أنت تعلم أنه يمكنك الاعتماد على دعمنا المخلص لقضية حرية الشعب الأوكراني. ابق قويا وحافظ على إيمانك ثابتا”.