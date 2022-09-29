إيطاليا: 30 وفاة جديدة جراء كوفيد و37522 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية حول الحالة الوبائية لكوفيد-19 الصادرة مساء الخميس (29 أيلول/سبتمبر) تسجيل 30 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و37 ألفا و522 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

هذا، ومن المتوقع أن تمدد وزارة الصحة الزامية ارتداء الكمامات في المؤسسات الصحية ودور رعاية المسنين لمدة شهر واحد (شهر تشرين الاول/اكتوبر) ولكن في الغالب لن يشمل التمديد وسائل النقل العام.

وببيانات اليوم ترتفع حصيلة ضحايا الوباء في إيطاليا إلى 177 ألفا و54 وفاة.

الوفيات المعلنة أمس الاربعاء كانت 48 وفاة والإصابات 36 ألفا و632 إصابة.

واستمرت وتيرة الارتفاع في عدد مرضى وحدات العناية الفائقة، حيث زادت بمقدار مريضين ليبلغ اليوم 141 مريضا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بواقع 134 مريضا إضافيا) لتبلغ إجمالا 3 آلاف و894.

الاصابات التراكمية بالفيروس في إيطاليا، بما فيها حالات التعافي والضحايا والحالات الإيجابية الراهنة، تقدر اليوم بـ22 مليونا و432 ألفا و803.