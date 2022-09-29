الخارجية الروسية: من السابق لأوانه الحديث عن آفاق العلاقات مع إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا ، إنه “ربما يكون من السابق لأوانه” الحديث “عن آفاق العلاقات بين إيطاليا وروسيا” بعد الانتخابات السياسية في إيطاليا في 25 أيلول/سبتمبر والتي أسفرت عن فوز تحالف يمين الوسط ونيل حزب جورجا ميلوني (إخوة إيطاليا) العدد الأكبر من الأصوات داخل التحالف، مما يفسح الطريق أمامها لتكون أول امرأة على رأس حكومة إيطالية.

وحسب وكالة (تاس) الروسية، فإن زاخاروفا نوهت بأن “كل شيء سيعتمد على الإجراءات الملموسة والتدابير المتخذة عمليا من قبل السلطات الإيطالية” القادمة، مشيرة إلى أن علاقات موسكو مع روما تقوضت بسبب “الدعم” الإيطالي لأوكرانيا.

وتعتبر ميلوني الاقرب للسلطات في كييف مقارنة بشريكها في التحالف، سيلفيو برلسكوني (حزب فورتسا إيتاليا) وماتيو سالفيني (حزب الرابطة) حيث دعا الأخير إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا.