مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الثالث من الشهر القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- سينعقد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في نسخته الـ12 ببروكسل في 3 تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وسيرأس وفد الاتحاد الأوروبي الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ووفد دولة إسرائيل رئيس الوزراء ووزير الخارجية يائير لابيد، حسبما أفاد الجهاز التنفيذي الأوروبي.

سيوفر مجلس الشراكة “فرصة لإجراء مناقشات واسعة النطاق حول العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية التحديات العالمية مثل العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، وأزمة الطاقة العالمية، وتزايد انعدام الأمن الغذائي”.

وسوف يتمحور النقاش حول قضايا “مثل التجارة، وتغير المناخ، والطاقة، والعلوم والتكنولوجيا، والثقافة، واحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وحرية العقيدة، فضلا عن مكافحة معاداة السامية”.

كما سيستعرض مجلس الشراكة “القضايا العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما عملية السلام في الشرق الأوسط”، حيث يأمل الاتحاد الأوروبي في “البناء على الزخم” الذي برز في الجمعية العامة للأمم المتحدة.