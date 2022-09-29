دراغي يصف أزمة الطاقة بـ”التهديد المشترك” للاتحاد الأوروبي ويدعو للوحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي أن “أزمة الطاقة تتطلب من أوروبا استجابة تسمح بتخفيض التكاليف على الاسر والشركات، والحد من المكاسب الاستثنائية التي حققها المنتجون والمستوردون، وتجنب تشوهات خطيرة وغير مبررة للسوق الداخلية، وللحفاظ مرة أخرى على وحدة أوروبا أمام حالة الطوارئ”.

وقال دراغي في تصريح، عشية اجتماع مجلس الطاقة الأوروبي الاستثنائي المقرر عقده الجمعة في بروكسل، إنه “أمام التهديدات المشتركة في عصرنا هذا، لا يمكننا تقسيم أنفسنا حسب المساحة الموجودة في ميزانياتنا الوطنية”.

واختتم رئيس الوزراء بالقول: “في المجالس الأوروبية المقبلة، ينبغي أن نظهر أنفسنا متماسكين ومتضامنين، تمامًا كما كنا في دعم أوكرانيا”.