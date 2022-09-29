فون دير لاين: مهمتنا تعزيز الديمقراطية في أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس إن “مهمة كل جيل هي الكفاح من أجل الديمقراطية ومهمتنا هي مساعدة أوكرانيا وحماية الديمقراطية من التدخل الروسي وتعزيز كل ديمقراطية في أوروبا”.

وأضافت، في كلمتها في (منتدى الديمقراطية) بالعاصمة اليونانية أثينا “اليوم، كما في الماضي، تناضل الديمقراطية من أجل البقاء ضد عدوان الأوتوقراطية الأجنبية” ولكن “أنا على قناعة بأن الديمقراطية ستكون لها الغلبة” في نهاية المطاف.

وقال “منذ عام 2014، نمت الديمقراطية في أوكرانيا بشكل مطرد. لأن الأوكرانيين يضعون أوروبا في قلوبهم وعقولهم… نفس الشيء ينطبق على دول غرب البلقان ومولدوفا وجورجيا”.

ونوهت رئيسة الجهاز التنفيذي بأنه “لا تزال سيادة القانون واستقلال القضاء موضع تحدي في أجزاء من الاتحاد الأوروبي. الفساد لا يزال واسع الانتشار. هذا ضد قيمنا وديمقراطيتنا. الأمر متروك لنا جميعًا لمواصلة عمل المؤسسين” للمشروع الأوروبي.