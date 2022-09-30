الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإرهابي على مركز (كاج) التعليمي بكابول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن “الادانة بأشد العبارات الممكنة” للهجوم الإرهابي على مركز (كاج) التعليمي في حي (دشت البرشي) الذي تقطنه أقلية شيعية غربي العاصمة الأفغانية كابول، حيث استهدف انتحاري طلابا كانوا يستعدون للامتحانات.

وحسب السلطات المحلية، أسفر الهجوم الإرهابي عن العشرات من القتلى والجرحى.

وقالت الناطقة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، نبيلة مصرالي “مرة أخرى يستهدف الإرهابيون المدنيين الأبرياء. هذه جريمة شنيعة أخرى وانتهاك للقانون الدولي الإنساني”.

وأضافت، في إشارة لحكومة حركة طالبان، “يدعو الاتحاد الأوروبي سلطات الأمر الواقع إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية السكان وتقديم الجناة إلى العدالة”.