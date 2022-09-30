وزير إيطالي: لا توترات مع ألمانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى وزير التحول البيئي في الحكومة الإيطالية روبرتو تشنغولاني وجود توترات بين روما وبرلين، غداة إعلان الأخيرة عن خطة وطنية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة خصصت لها 200 مليار يورو لدعم الاسر والشركات، انتقدها مسؤولون إيطاليون.

وقال تشنغولاني للصحفيين الجمعة، في نهاية اجتماع مجلس الطاقة الاستثنائي في بروكسل ليس هناك توتر “مطلقًا” مع برلين “يمكنني أن أؤكد لكم أننا عملنا حقًا مع ألمانيا بأفضل ما في وسعنا”.

وأضاف “لا نعرف تفاصيل الخطة، لكن (وزير الاقتصاد والمناخ الألماني) روبرت هابك كان واضحًا جدًا اليوم” بالتوضيح أنهم “ينشئون محفظة لدعم المواطنين والشركات التي تواجه صعوبات”، مشيرا إلى أن إيطاليا فعلت نفس الشيء باتفاق 60 مليارًا.