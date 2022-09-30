ميلوني: رؤية بوتين الإمبريالية الجديدة تهدد أمن أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) جورجا ميلوني إلى أن روسيا، بضمها لمناطق خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوغانسك “تنتهك قواعد التعايش”، مشددة على أهمية بقاء الغرب “متماسكا”.

وقالت ميلوني، التي من المتوقع أن تقود حكومة يمين وسط في إيطاليا بناء على نتائج الانتخابات التشريعية، “يبرهن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مرة أخرى على رؤيته الإمبريالية الجديدة على النمط السوفيتي التي تهدد أمن القارة الأوروبية بأكملها”. وأضافت في مذكرة الجمعة بعد توقيع بوتين على قرار الضم للمناطق الأربع “هذا الانتهاك الإضافي لقواعد التعايش بين الدول من جانب روسيا يؤكد الحاجة إلى ترابط ووحدة الديمقراطيات الغربية”.