مستجدات كوفيد بإيطاليا: 38 وفاة و34479 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية حول الحالة الوبائية لكوفيد-19 الصادرة مساء الجمعة (30 أيلول/سبتمبر) تسجيل 38 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و34 ألفا و479 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وببيانات اليوم ترتفع حصيلة ضحايا الوباء في إيطاليا إلى 177 ألفا و92 وفاة.

الوفيات المعلنة أمس الخميس كانت 30 وفاة والاصابات 37 ألفا و522 إصابة.

وتراجع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بخمسة مرضى ليبلغ اليوم 136 مريضا، بينما ارتفعت حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بواقع 252 مريضا إضافيا) لتبلغ إجمالا 4 آلاف و101.

الاصابات التراكمية بالفيروس في إيطاليا، بما فيها حالات التعافي والضحايا والحالات الإيجابية الراهنة، تقدر اليوم بـ22 مليونا و467 ألفا و278.