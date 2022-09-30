ميشيل يدعو لتشكيل اتحاد أوروبي للطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- دعا رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل في رسالة فيديو اليوم الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإقامة “اتحاد أوروبي للطاقة”، كما حث على “التعبئة ليس للحرب، ولكن للحفاظ على السلام والأمن والازدهار”، فـ”لكل شخص لديه دور يلعبه”.

وأضاف ميشيل “إلى الأوروبيين أقول: روسيا تطلق صواريخ على الأوكرانيين لكنها أطلقت أيضًا صاروخ طاقة في قلب نظامنا الاقتصادي والاجتماعي. الضرر كبير. كل أسرة في أوروبا تعاني من ارتفاع الفواتير والأسعار في المجمعات الاستهلاكية. الطاقة باهظة الثمن وسيكون لهذا تأثير دائم علينا جميعًا”.

وقال “لهذا السبب يجب تطوير اتحاد طاقة جديد الآن باستراتيجية مشتركة حقًا لأنه لا يوجد بديل إذا أردنا ضمان إمدادات البديلة وأسعار عادلة والانتقال (نحو الحياد) المناخي”.